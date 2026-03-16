Banksy esce dall’ombra svelato il mistero della sua identità

L’artista noto come Banksy è stato smascherato: si tratta di Robin Gunningham, un individuo finora sconosciuto. La notizia sta rimbalzando su tutti i mezzi di comunicazione e mette fine a mesi di speculazioni sulla sua vera identità. L’artista, famoso per i suoi murales provocatori, ora è ufficialmente identificato con questa persona. La sua identità è stata resa pubblica in modo ufficiale.

La notizia sta facendo il giro di tutti i media del mondo. Dietro allo pseudonimo dell’artista che con i suoi murales è diventato un mito dell’arte urbana contemporanea si cela Robin Gunningham. Nato a Bristol nel 1973, Gunningham ha poi cambiato nome in David Jones, identità che forse usa ancora oggi e che rimanda a un’altra icona poiché è il nome di battesimo di David Bowie. Un fil rouge che li unisce indissolubilmente dato che l’alter ego di David Bowie, Ziggy Stardust, ha ispirato il celebre ritratto della Regina Elisabetta realizzato da Banksy. La caccia all’identità di Banksy, un’indagine degna di Sherlock Holmes – il celebre investigatore uscito dalla penna di Arthur Conan Doyle – è stata condotta dai giornalisti Simon Gardner, James Pearson e Blake Morrison dell’agenzia investiga di stampa internazionale Reuters. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Banksy esce dall’ombra, svelato il mistero della sua identità Articoli correlati Mistero Banksy, svelata l’identitàIl mistero che per decenni ha alimentato il mito dell’arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva. Leggi anche: «È lui Banksy», svelata una volta per tutte la sua identità. L’indagine partita dall’Ucraina: come è stato scoperto il vero nome dello street artist