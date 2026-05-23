La Francia vieta l’ingresso a Ben-Gvir | Comportamento inqualificabile con gli attivisti della Flotilla In Europa monta la protesta anti-Israele

Da oggi, sabato 23 maggio, il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir «è interdetto dall’accesso al territorio francese». Lo annuncia su X Jean-Noël Barrot, capo della diplomazia di Parigi, che rinnova le polemiche tra Europa e Israele in merito al trattamento degli attivisti della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita alla volta di Gaza e fermata dalla Marina dello Stato ebraico quando si trovava ancora in acque internazionali. La decisione della Francia. «Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della Global Sumud Flotilla», ha aggiunto il ministro degli Esteri francese, precisando comunque come il governo di cui fa parte disapprovi l’iniziativa della Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online

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