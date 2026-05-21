Flotilla espulsi da Israele gli attivisti | sono in volo verso la Turchia La mossa dell’Italia | Sanzioni Ue contro Ben Gvir – La diretta
Dopo essere stati espulsi da Israele, gli attivisti della Global Sumud Flotilla si trovano in volo verso la Turchia. Nel frattempo, l’Italia ha annunciato l’intenzione di proporre sanzioni dell’Unione Europea contro il ministro israeliano. La vicenda si è svolta nel porto di Ashdod, dove gli attivisti sono stati sottoposti a vessazioni, come mostrato in un video dal ministro israeliano. Ora, i partecipanti alla flottiglia stanno tornando nei loro Paesi di origine.
Il giorno dopo le vessazioni subite al porto di Ashdod, rilanciate in un video dal ministro Itamar Ben Gvir, gli attivisti della Global Sumud Flotilla si apprestano a rientrare nei rispettivi Paesi di appartenenza. Dopo il trasferimento alla prigione di Ketziot, le decine di attivisti sono stati liberati e portati in aeroporto a Eilat, dove si sono imbarcati su un primo volo charter per la Turchia. Da lì s’imbarcheranno su successivi voli per i rispettivi Paesi. Intanto i governi europei – Italia compresa – mettono a fuoco le scelte d’azione con cui mostrare a Israele che questa volta, come ha detto Antonio Tajani, «è stata superata la linea rossa ». 🔗 Leggi su Open.online
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