Flotilla espulsi da Israele gli attivisti | sono in volo verso la Turchia La mossa dell’Italia | Sanzioni Ue contro Ben Gvir – La diretta

Dopo essere stati espulsi da Israele, gli attivisti della Global Sumud Flotilla si trovano in volo verso la Turchia. Nel frattempo, l’Italia ha annunciato l’intenzione di proporre sanzioni dell’Unione Europea contro il ministro israeliano. La vicenda si è svolta nel porto di Ashdod, dove gli attivisti sono stati sottoposti a vessazioni, come mostrato in un video dal ministro israeliano. Ora, i partecipanti alla flottiglia stanno tornando nei loro Paesi di origine.

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