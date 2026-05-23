La Francia ha vietato l’ingresso nel suo territorio a Itamar Ben-Gvir. La misura, comunicata tramite un annuncio ufficiale, entra in vigore immediatamente. La decisione riguarda l’interdizione per tutto il territorio francese, senza specificare ulteriori dettagli sui motivi o le modalità di applicazione. La misura si applica a partire dalla data dell’annuncio e non è prevista una revoca immediata.

“A partire da oggi, a Itamar Ben-Gvir è vietato l’accesso in territorio francese “. Lo annuncia su X il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, precisando che “questa decisione fa seguito alle sue azioni inaccettabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei passeggeri della Global Smud Flotilla “. “Disapproviamo l’iniziativa di questa flotta, che non produce alcun risultato utile e sovraccarica i servizi diplomatici e consolari, di cui apprezzo la professionalità e la dedizione. Ma non possiamo tollerare che cittadini francesi possano essere così minacciati, intimiditi o maltrattati, per di più da un responsabile pubblico”, precisa Barrot. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Francia vieta a Ben-Gvir l’accesso nel suo territorio

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