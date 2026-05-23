‘La Forza di una Donna’ su Canale 5 vince la prima serata La Ruota batte Affari Tuoi
Nella serata di ieri, su Canale 5, il programma ‘La Forza di una Donna’ ha ottenuto il miglior risultato in prima serata, superando la concorrenza. La soap turca ha totalizzato circa 2 milioni di spettatori. La trasmissione ‘La Ruota’ ha invece superato ‘Affari Tuoi’ in ascolti, battendolo nella stessa fascia oraria. Le due trasmissioni si sono sfidate per la leadership degli ascolti televisivi, con ‘La Forza di una Donna’ che ha prevalso nel confronto diretto.
(Adnkronos) – Nella 'gara' degli ascolti tv, nella serata di ieri venerdì 22 maggio, 'La Forza di una Donna', soap turca in onda su Canale 5 conquista 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9% e si aggiudica il primato, seguito dalla replica, su Rai1, di 'Semplicemente Fiorella', serata evento per festeggiare i 70 anni di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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