‘La Forza di una Donna’ su Canale 5 vince la prima serata La Ruota batte Affari Tuoi

Notizia in breve

Nella serata di ieri, su Canale 5, il programma ‘La Forza di una Donna’ ha ottenuto il miglior risultato in prima serata, superando la concorrenza. La soap turca ha totalizzato circa 2 milioni di spettatori. La trasmissione ‘La Ruota’ ha invece superato ‘Affari Tuoi’ in ascolti, battendolo nella stessa fascia oraria. Le due trasmissioni si sono sfidate per la leadership degli ascolti televisivi, con ‘La Forza di una Donna’ che ha prevalso nel confronto diretto.