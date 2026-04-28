‘La buona stella’ vince la prima serata La Ruota batte Affari Tuoi

Nella serata di ieri, 27 aprile, il programma televisivo 'La Buona Stella' si è aggiudicato la prima posizione con il 17,3% di share. La fiction di Rai1, che vede nel cast Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi, ha attirato l’attenzione di circa 2 milioni di spettatori. Contestualmente, il programma 'La Ruota' ha superato 'Affari Tuoi' in termini di ascolti.

(Adnkronos) – 'La Buona Stella' ha vinto la prima serata di ieri, 27 aprile, con il 17,3% di share. L'ultima puntata della fiction di Rai1 con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi ha incollato allo schermo 2.736.000 telespettatori. Su Canale 5, 'I Cesaroni – Il Ritorno' ha radunato 2.140.000 telespettatori, pari al 15,2%. Su La7, 'La Torre di Babele' ha totalizzato 1.024.000 telespettatori e il 5,7%. Fuori dal podio, su Italia 1 '97 minuti' ha segnato 955.000 telespettatori e il 5,4%. Su Rete 4, 'Quarta Repubblica' ha totalizzato 759.000 telespettatori e il 6,3%.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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