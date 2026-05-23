La forma del cielo la personale di Dina Cangi

ARezzo, 23 maggio 2026 – La forma del cielo, al via la Mostra personale di Dina Cangi A cura di Silvia Rossi dal 29 maggio al 26 luglio 2026 alla Ex-chiesa di San Lorenzo, in Piazza Bordoni 4, a Poppi. Inaugurazione sabato 29 Maggio 2026, alle ore 17:00. Ingresso libero e gratuito tutti i giorni alle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,00. Con il patrocinio del Comune di Poppi e il contributo e la collaborazione di Albergo San Lorenzo e silviarossi artgallery Prosegue la quarta edizione di Mappature – Geografie dell’arte contemporane a con La forma del cielo, mostra personale di Dina Cangi che attraversa oltre venticinque anni di ricerca pittorica in un viaggio circolare tra cielo, materia e immaginazione cosmica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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