Oltre la forma Mostra personale di Erika Berra

Dal 16 al 24 aprile 2026, CHiAMaMilano presenta la mostra personale “Oltre la forma” dell’artista Erika Berra. La rassegna, curata dai curatori Mara e Stefano Cozzoli e promossa dall’Associazione culturale InfinityArt, si concentra sull’uso del colore come strumento di espressione emotiva. La mostra si inserisce in un periodo caratterizzato da fragilità, offrendo un percorso visivo attraverso opere che esplorano la relazione tra forma e emozione.

“Oltre la forma”: il colore come esperienza emotiva nella mostra di Erika BerraDal 16 al 24 aprile 2026, CHiAMaMilano ospita “Oltre la forma”, mostra personale di Erika Berra, organizzata da “Associazione culturale InfinityArt” e curata da Mara e Stefano CozzoliIn un’epoca segnata da fragilità.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Oltre lo sguardo, nel cuore profondo dell'emozione", mostra personale di Carica 101 Francesca Lollobrigida oltre i limiti: personale sbriciolato di oltre 5 secondi! E quell’ultimo giro…Francesca Lollobrigida è scesa sul ghiaccio di Milano per andare a caccia della medaglia d’oro sui 5000 metri di speed skating, dopo essersi già... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milano: Gisela McDaniel. Táifinakpo' - Mostra d'arte contemporanea in Lombardia; Milano: Nuovo Post. Duccio Maria Gambi e Filippo Mannucci - Mostra d'arte contemporanea in Lombardia; Milano: Cristian Iacono. Non sono più lì - Mostra di fotografia in Lombardia. Erika Berra. Oltre la formaA CHiAMaMilano la personale di Erika Berra esplora l'astrattismo come voce emotiva: impulso, stratificazione e ricomposizione cromatica tra gesto pittorico e memoria. itinerarinellarte.it Oltre la forma: il colore come esperienza emotiva nella mostra di Erika BerraLe opere di Erika Berra si collocano in un astrattismo che apre le finestre sul mondo interiore delle sensazioni e delle tensioni umane. Il colore, nella sua ricerca, diventa una voce emotiva che ... politicamentecorretto.com “Oltre la forma”. La personale di Erika Berra a ChiAmaMilano È in arrivo una nuova personale a ChiAmaMilano: “Oltre la forma” dell’artista milanese Erika Berra – classe 1975 – in via Laghetto 2, a Milano. La mostra è organizzata dall’associazione culturale Inf - facebook.com facebook