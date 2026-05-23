la flotilla e gli eroi del conformismo

Caro Direttore Feltri, guardo i video degli attivisti della Flotilla accolti negli aeroporti italiani come reduci di guerra e sinceramente resto sbigottita. Applausi, slogan, persone che gridano bravi, interviste commosse, giornalisti ossequiosi. Addirittura qualcuno sostiene che il governo italiano dovrebbe pagare loro il biglietto aereo di rientro. Ma stiamo scherzando? Queste persone hanno scelto volontariamente di imbarcarsi in una missione politica e mediatica sapendo perfettamente che Israele li avrebbe fermati, come già accaduto altre volte. Non erano missionari dispersi nella foresta amazzonica, né naufraghi da salvare. Erano attivisti consapevoli dei rischi e delle conseguenze delle proprie azioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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