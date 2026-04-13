Ladispoli la Sagra del Carciofo celebra gli eroi olimpici in piazza

A Ladispoli, la tradizionale Sagra del Carciofo romanesco si è conclusa domenica con una grande partecipazione in Piazza Rossellini. Durante l’evento, sono state celebrate due figure rappresentative del successo sportivo locale, che sono state accolte con entusiasmo dalla comunità presente. La manifestazione, alla sua settima edizione, ha attirato numerosi visitatori e appassionati, confermando la consolidata tradizione della festa dedicata al carciofo.

La settima decina della celebrazione del carciofo romanesco a Ladispoli si è conclusa domenica con una piazza gremita in Piazza Rossellini, dove la comunità ha accolto due figure simbolo del prestigio sportivo locale. L'evento ha la partecipazione di Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano, entrambi residenti nel comune, che hanno attirato l'attenzione dei visitatori durante il culmine della manifestazione. Il riconoscimento degli atleti olimpici tra tradizione e identità locale Il cuore pul .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ladispoli, la Sagra del Carciofo celebra gli eroi olimpici in piazza 73esima Sagra del carciofo romanesco a LadispoliLa 73esima Sagra del Carciofo Romanesco si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. Ladispoli, treni straordinari per la Sagra del Carciofo: corse potenziate il 12 aprileLadispoli, 7 aprile 2026 – Su richiesta della Regione Lazio per la giornata del 12 aprile 2026 Trenitalia prevederà 4 nuovi treni straordinari per...