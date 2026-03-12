L’iniziativa Gli ’eroi’ del derby con la Samb per le ’Vetrine bianconere’

Gli eroi del derby per l'iniziativa 'Vetrine Bianconere'. Anche Tommaso Milanese e Simone Corazza, rispettivamente decisivi in occasione delle gare vinte con la Samb all'andata e al ritorno, nella giornata di ieri hanno ricordato ai commercianti ascolani che c'è ancora tempo per iscriversi. Dopo le tantissime adesioni raccolte, prosegue a gonfie vele l'iniziativa nata dall'idea de Il Resto del Carlino e lanciata da comune, Confcommercio e Ascoli Calcio. Fino al prossimo 2 aprile saranno in tanti a recarsi nelle edicole della città per acquistare quotidianamente l'edizione cartacea del Carlino, e raccogliere i coupon presenti all'interno del giornale che permetteranno di votare l'esposizione più bella e in grado di rappresentare al meglio il grande amore per il Picchio.