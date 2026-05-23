la fine del calvario della lazio

Per fortuna è finita. Si chiude stasera una delle peggiori stagioni della Lazio con la sfida contro il Pisa retrocesso davanti (forse) a 5.000 spettatori. Olimpico vuoto, sciopero confermato anche perché le ultime scivolate del presidente Lotito hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco della protesta della quasi totalità dei tifosi biancocelesti. Scenario molto triste nonostante l'ultima di Pedro con la Lazio e quella altrettanto sicura di Sarri in panchina avrebbero meritato un saluto diverso. Tant'è, la frattura è insanabile, non ci sono margini tanto più da parte del presidente che fa spallucce, e ribadisce di non voler mollare. Lazio sola, sballottata da tutte le parti che chiude un campionato nel corso dei mesi diventato un vero e proprio calvario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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