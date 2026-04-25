Bologna fine del calvario | arriva il certificato dopo 11 anni

Dopo undici anni di attesa, il Comune di Bologna ha rilasciato il certificato di morte di Stefano Bertusi il 24 aprile 2026. La consegna di questo documento rappresenta la conclusione di un procedimento che si è protratto nel tempo, portando a una formalizzazione ufficiale della sua scomparsa. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, evidenziando i lunghi iter burocratici che possono coinvolgere le pratiche di questo tipo.

? Cosa sapere Il Comune di Bologna rilascia il certificato di morte di Stefano Bertusi il 24 aprile 2026.. L'iter burocratico si è concluso dopo undici anni dalla scomparsa dell'uomo avvenuta nel 2015.. Il 24 aprile 2026, dopo undici anni dalla scomparsa di Stefano Bertusi, il Comune di Bologna ha finalmente rilasciato il certificato di morte dell’uomo, ponendo fine a un iter burocratico paralizzante per la sua vedova. La vicenda, che ha radici in un tragico evento avvenuto nel 2015, si è risolta solo grazie all’interazione tra le istituzioni e l’intervento legale coordinato da Barbara Iannuccelli. Il caso riguarda un uomo bolognese che, all’epoca dei fatti, aveva 64 anni, quando si allontanò dalla clinica Villa Baruzziana situata sui colli bolognesi, scomparendo senza lasciare traccia per quasi un decennio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, fine del calvario: arriva il certificato dopo 11 anni Notizie correlate Bologna, trovato cadavere dopo 9 anni per lo Stato è ancora vivo: ora la vedova ottiene il certificato di morteDopo il clamore mediatico, la Questura ha depositato gli atti sul ritrovamento di Stefano Bertusi al Comune di Bologna. L'ex capogruppo del Pd a Roma D'Ausilio assolto dopo 11 anni: "Per me è la fine di un incubo", dice al FoglioPer oltre 10 anni a processo con le accuse di corruzione e abuso d'ufficio in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Camarda è tornato, Di Francesco: Prontissimo, idea doppia punta; Bologna, cinque partite per chiudere con dignità; Bologna in silenzio prima della Roma: Italiano non parlerà; Verso Bologna-Roma: bentornato Dybala, anche Wesley ok. Bologna, otto sconfitte su 15 in casa: anatomia di un calvario sconcertanteLa cosa più bella? La squadra che fa tirare il rigore a Orsolini, gesto deamicisiano di un gruppo vero che ha bisogno di ritrovare il capobranco, e poi anche il Dall’Ara che lo applaude alla ... bologna.repubblica.it Sesso sul Calvario, chiesta l'archiviazione per il CasseroLe immagini pubblicate sulla pagina Facebook del Cassero di Bologna per la serata 'Venerdì credici', nel marzo del 2015, non rappresentano un'offesa alla religione cattolica. E' la conclusione a cui è ... bologna.repubblica.it Serie A, la Roma passa a Bologna con un super Malen e resta in corsa per la zona Champions x.com Le dichiarazioni di Gasperini dopo la vittoria contro il Bologna - facebook.com facebook