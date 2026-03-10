Scott McTominay torna in gruppo per Napoli-Lecce | fine del calvario e le cifre del rinnovo fino al 2030

Scott McTominay si è ripreso dall’infiammazione al tendine del gluteo destro e da martedì tornerà ad allenarsi con il gruppo. La sua presenza è prevista in vista della partita di Napoli contro il Lecce. Il calciatore ha anche firmato un rinnovo di contratto con il club fino al 2030. La notizia arriva direttamente da Castel Volturno.

RIENTRO MCTOMINAY E RINNOVO CON IL NAPOLI. Ottime notizie da Castel Volturno per Antonio Conte: il centrocampista Scott McTominay ha smaltito l’infiammazione al tendine del gluteo destro e da martedì tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo. L’obiettivo dello staff medico è renderlo disponibile per la convocazione in vista dell’anticipo Napoli-Lecce di sabato alle ore 18:00. Parallelamente al recupero fisico, la dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis e dal DS Manna sta lavorando al rinnovo di contratto dello scozzese. Stando alle indiscrezioni, il piano prevede un prolungamento fino al 30 giugno 2030 con un sensibile adeguamento dell’ingaggio, attualmente fermo a 3 milioni di euro netti a stagione, per blindare uno dei leader indiscussi del progetto azzurro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

