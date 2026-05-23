Una donna di 87 anni lavora ancora ogni giorno, svegliandosi alle 5 e prendendo l’autobus alle 6.30 per aprire il negozio alle 8. La sua passione per il lavoro è evidente: afferma di amare quello che fa e di essere felice di continuare a lavorare a questa età. La sua routine quotidiana include il viaggio mattutino e l’apertura del negozio, che mantiene attivo e in movimento.

Sarzana, 23 maggio 2026 – Ogni mattina alle 6.30 prende l’ autobus da Sarzanello per aprire, alle 8 in punto, la porta del suo negozio. Rosanna Vergassola da 50 anni, con estremo orgoglio e dedizione, porta avanti ‘ Moda-Mania ’, autentica bottega sartoriale di via Sobborgo Emiliano. La troviamo seduta alla sua macchina da cucire, intenta ad apportare le modifiche richieste a uno dei tanti capi di abbigliamento che le sono stati commissionati. Una passione e una voglia di fare che lasciano quasi di stucco, se si pensa che a luglio spegnerà 87 candeline. Rosanna non ha intenzione di arrendersi al tempo: il lavoro per lei è una necessità. La passione e la dedizione di una vita: “Amo quello che faccio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La felicità è... lavorare a 87 anni. Rosanna: “Amo quello che faccio, sveglia tutte le mattine alle 5”

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