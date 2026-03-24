Gino Paoli, musicista e cantautore italiano, è deceduto all’età di 91 anni. In passato aveva dichiarato all’ANSA di aver vissuto una vita in cui aveva sempre fatto quello che desiderava, ritenendo di aver avuto fortuna. Durante i festeggiamenti per il suo ottantesimo compleanno, il 23 settembre 2014, aveva condiviso queste riflessioni sulla sua esistenza.

«Che vita è stata la mia? Ho fatto sempre quello che ho voluto. Ho avuto un gran culo». Lo diceva all’ANSA Gino Paoli scomparso oggi a 91 anni, in occasione dei festeggiamenti per il suo ottantesimo compleanno, il 23 settembre 2014. «Non ho mai avuto il pensiero del traguardo, ai 40, ai 50 o ai 60. Penso di nascere tutte le mattine e di morire tutte le sere. Vivo come se quello fosse l’unico giorno. E la vita è un susseguirsi di questi giorni unici. Del resto a 16 anni non pensavo neanche di arrivare ai 30», raccontava Paoli, che in effetti ai 30 rischiò di non arrivarci dopo aver tentato il suicidio nel 1963. Una vita «vissuta come volevo io, sentita e goduta fino in fondo», eccessi compresi, senza essersi mai pentito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gino Paoli quando diceva: "Nasco tutte le mattine e muoio tutte le sere"

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