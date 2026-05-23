La farsa è servita | doppio appuntamento al Teatro Jovinelli
Il 23 maggio alle 20.45 e il 24 maggio alle 19.30 si terranno due rappresentazioni della commedia “La farsa è servita” al Teatro Jovinelli di Caiazzo. La pièce è curata dagli allievi di un laboratorio pratico di teatro, con regia di Antonio Vitale. Gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Jovinelli di Palazzo Mazziotti.
Si terrà, il 23 maggio alle ore 20.45 e il 24 maggio alle ore 19.30, presso il Teatro Jovinelli di Palazzo Mazziotti a Caiazzo, la commedia “La farsa è servita”, a cura degli allievi del Laboratorio pratico di teatro, per la regia di Antonio Vitale.I due appuntamenti, organizzati in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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