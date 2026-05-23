La farsa è servita | doppio appuntamento al Teatro Jovinelli

Notizia in breve

Il 23 maggio alle 20.45 e il 24 maggio alle 19.30 si terranno due rappresentazioni della commedia “La farsa è servita” al Teatro Jovinelli di Caiazzo. La pièce è curata dagli allievi di un laboratorio pratico di teatro, con regia di Antonio Vitale. Gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Jovinelli di Palazzo Mazziotti.