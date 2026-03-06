Dino Lopardo in Affogo | doppio appuntamento al Nostos Teatro

Sabato 7 marzo alle 21:00 e domenica 8 marzo alle 19:00 al Nostos Teatro di Aversa va in scena

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sabato 7 marzo alle ore 21:00 e domenica 8 marzo alle ore 19:00 va in scena, al Nostos Teatro di Aversa, "Affogo", spettacolo scritto e diretto da Dino Lopardo, prodotto da Gommalacca Teatro. Già finalista al Premio In-Box 202425 e candidato nella categoria ‘miglior autore di novità’ ai premi Le Maschere del Teatro Italiano 2025, "Affogo" è un’opera cruda e potente che indaga le zone d'ombra dell'animo umano. Attraverso la storia di Nicholas — interpretato da Mario Russo, affiancato in scena da Alfredo Tortorelli — lo spettatore viene trascinato in un vortice di solitudine, bullismo e conflitti familiari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Doppio appuntamento al Teatro Trastevere dal 29 gennaio

Doppio appuntamento con Maura Bloom al Teatro StradanuovaVenerdì 30 gennaio il Teatro Stradanuova ospita una serata speciale con Maura Bloom, protagonista di un doppio appuntamento che unisce spettacolo dal...

Aggiornamenti e notizie su Dino Lopardo.

Discussioni sull' argomento Dino Lopardo al Nostos Teatro: spettacolo Affogo e workshop; Aversa, al Nostos Teatro arriva il pluripremiato Affogo di Dino Lopardo.

Dino Lopardo al Nostos Teatro: spettacolo ‘Affogo’ e workshopAd Aversa (CE) lo spettacolo finalista ai premi In-Box e ‘Le Maschere del Teatro Italiano’ un laboratorio intensivo di drammaturgia Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 7 marzo alle ore 21:00 e domenica 8 ... expartibus.it

Aversa, al Nostos Teatro arriva il pluripremiato Affogo di Dino LopardoAversa (Caserta) – Un fine settimana dedicato al teatro contemporaneo e alla drammaturgia d’autore. Il Nostos Teatro ospita lo spettacolo Affogo, scritto e ... pupia.tv

Aversa, al Nostos Teatro arriva il pluripremiato "Affogo" di Dino Lopardo - #Pupiatv - facebook.com facebook