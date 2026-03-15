Teatro | al Coccia doppio appuntamento con Trame di Libertà

Riparte la stagione d'Opera 2026 del Teatro Coccia di Novara, con un doppio evento fuori abbonamento. Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo alle 20.30: "Trame di Libertà", progetto che riparte da "Vite senza Confine" del 2025, nato in sinergia con Conservatorio Guido Cantelli di Novara e Accademia dei Mestieri d'Opera Amo. Dopo il grande successo di "Vite senza Confine" della stagione 2025, Eleonora Duse, Artemisia Gentileschi e Ondina Valla tornano protagoniste nella stagione 2026 con le micro opere a loro dedicate, che saranno messe in scena in serata unica mercoledì 18 e giovedì 19 marzo alle 20.30 nel progetto "Trame di Libertà". Le musiche originali sono di Giuseppe Guerrera, Matteo Sarcinelli e Saverio Santoni (ex allievi Accademia Amo), libretto e drammaturgia di Emanuela Ersilia Abbadessa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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