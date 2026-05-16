In un articolo recente si discute del comportamento di un ciclista durante una gara, evidenziando come potrebbe essere percepito come irritante da un suo compagno di squadra. Viene anche analizzata la figura di un altro corridore, suggerendo che le sue capacità potrebbero consentirgli di competere in corse di livello medio. La narrazione si focalizza sui comportamenti e sulle potenzialità di questi atleti, senza entrare in dettagli sulla loro identità o sulle squadre di appartenenza.

NARVAEZ SOLO CACCIATORE DI TAPPE O QUALCOSA IN PIÙ?. Per le qualità che ha, potrebbe essere un cacciatore di Classiche di medio livello. E’ chiaro che, trovandosi nella squadra di Pogacar, in certe corse il suo compito è quello di gregario. All’inizio di questa stagione ha avuto problemi, poi si è rimesso e ha dimostrato di essere un killer. A Torino nel 2024 ricordiamoci che sconfisse Pogacar. IL PIAZZAMENTO PER LE SQUADRE CONTA PIÙ DELLA VITTORIA. Scaroni e Milesi stanno bene tutti e due, Milesi aveva fatto anche tanta selezione a Cozzo Tunno ed era finito quarto a Potenza. Quando ci si trova in fuga, spesso prevale la sicurezza del piazzamento sulla voglia di vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Al posto di Pellizzari sarei molto infastidito dal comportamento di Hindley”

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