I militari della Guardia di finanza di Napoli hanno scoperto uno showroom a San Giorgio a Cremano dove venivano venduti capi d’abbigliamento e accessori contraffatti. Durante l’operazione sono stati sequestrati più di 25.000 pezzi e quattro persone sono state denunciate. L’attività si è concentrata sulla lotta alla contraffazione nel settore dell’abbigliamento.

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno individuato uno “showroom” del falso, a San Giorgio a Cremano, sequestrando oltre 25mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando 4 persone. Le investigazioni hanno consentito di individuare una filiera di approvvigionamento e distribuzione di prodotti contraffatti, identificando uno dei “grossisti”, fornitore dei successivi rivenditori al dettaglio della città di Napoli. All’interno di un ampio locale di circa 530 mq, occultato da un tendaggio, i finanzieri hanno rinvenuto un vero e proprio centro commerciale del falso, con... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, individuato 'showroom del falso': sequestrati oltre 25mila capi d'abbigliamento

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