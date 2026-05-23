Una giornalista ha annunciato le proprie dimissioni a causa della crisi iraniana. La decisione arriva nonostante gli sforzi diplomatici per risolvere la situazione. Nel frattempo, il Pakistan ha aumentato le attività militari e diplomatiche nella regione, senza però ottenere risultati concreti. La crisi rimane irrisolta, e le dimissioni sono state comunicate senza ulteriori dettagli.

Nonostante il forcing diplomatico la crisi iraniana resta in sospeso. Il Pakistan ha intensificato notevolmente il suo attivismo e, alle ripetute visite del ministro dell’Interno Mohsin Naqvi a Teheran, ha fatto seguito quella del Capo di Stato Maggiore, il feldmaresciallo Asim Munir, in un primo tempo annullata. Lo sbarco di Munir, che ieri ha incontrato la leadership iraniana, è avvenuto in parallelo alla partenza del Primo ministro pakistano Shehbaz Sharif verso la Cina, il convitato di pietra di questa crisi a motivo dei suoi rapporti con l’Iran e l’interesse per la stabilizzazione del Golfo. Sharif resterà per ben quattro giorni nel Regno di mezzo, tempistica prolungata che ne evidenzia l’importanza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La crisi iraniana fa un’altra vittima: si dimette la Gabbard

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Proteste in Iran: perché questa volta è diverso | Globally

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