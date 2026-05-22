Trump perde un altro pezzo | si dimette la capa dell’intelligence Gabbard

Tulsi Gabbard si è dimessa dalla posizione di direttrice dell’agenzia di intelligence nazionale. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Gabbard aveva assunto l’incarico in un momento di particolare attenzione per le attività di intelligence statunitensi, ma ora si prepara a lasciare il ruolo. La sua uscita dal dipartimento avviene in un periodo di cambiamenti all’interno delle strutture di sicurezza del paese.

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