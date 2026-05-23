All’alba, il Mar Piccolo di Taranto si presenta con acque calme e un’atmosfera silenziosa. La cozza nera, un mollusco tipico di questa zona, si raccoglie lungo le coste e rappresenta un elemento tradizionale del territorio. Le attività di raccolta sono praticate da pescatori locali che operano da generazioni, mantenendo vive le tecniche di pesca tradizionali. Le cozze vengono poi commercializzate sul mercato locale, contribuendo a un settore che affonda le radici nella cultura di Taranto.

C’è un momento, all’alba, in cui il Mar Piccolo di Taranto sembra non appartenere a nessuna latitudine precisa. La luce dell’Ionio è appena percettibile, e sulla superficie dell’acqua appaiono piccole chiazze rotonde, ferme, quasi ipnotiche, che resistono persino quando il vento increspa il resto del mare. I tarantini le chiamano occhi di mare. Sono la manifestazione visibile di qualcosa che avviene decine di metri sotto: l’acqua dolce che risale dal sottosuolo, silenziosa e costante, come fa da millenni. È da questo dialogo antico tra acque diverse — dolce e salata, sotterranea e marina — che nasce uno dei prodotti gastronomici più singolari del Mediterraneo: la cozza nera di Taranto, presidio Slow Food dal 2022 e candidata al riconoscimento DOP europeo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La cozza nera di Taranto: il mollusco che sfida il tempo e racconta l’anima di una città

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