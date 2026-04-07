Corsa allo spazio | 8 lanci tra Starlink ISS e sfida Cina

Martedì 7 aprile 2026, nella regione della California, si svolgeranno otto lanci spaziali tra cui quelli di SpaceX e Northrop Grumman, due aziende private coinvolte in attività di lancio e satelliti. Contestualmente, la Cina prevede di effettuare tre lanci per rafforzare le proprie infrastrutture di comunicazione satellitare. La giornata si inserisce in un periodo di intensa attività nel settore spaziale internazionale.

SpaceX e Northrop Grumman si preparano a movimentare il cielo della California questo martedì 7 aprile 2026, mentre la Cina pianifica tre lanci strategici per potenziare le proprie costellazioni di comunicazione. L’agenda spaziale della settimana è densa, con otto partenze previste tra cui spiccano l’invio di rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale e l’immissione in orbita di nuovi satelliti Starlink. Il programma di SpaceX prevede quattro decolli di Falcon 9 nei prossimi giorni. Tre di questi riguardano l’espansione della rete Starlink, mentre la missione NG-24 porterà carichi vitali verso la ISS. In parallelo, la missione Artemis II ha raggiunto a metà il suo percorso di sviluppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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