Nella scorsa settimana, l’attività spaziale ha visto un’intensa sequenza di lanci e sviluppi. SpaceX ha eseguito tre missioni di satelliti Starlink, mentre Blue Origin si prepara a testare il riutilizzo del primo stadio del lanciatore New Glenn. Nel frattempo, la Cina ha annunciato l’avvio di lanci con i vettori Lijian-1 e Chang Zheng 2D. Questi eventi segnano un’accelerazione delle attività nel settore spaziale internazionale.

Una settimana di intensa attività spaziale globale vede SpaceX impegnata in tre missioni Starlink e Blue Origin pronta al debutto del riutilizzo per il New Glenn, mentre la Cina programma lanci con vettori Lijian-1 e Chang Zheng 2D. Gli appuntamenti spaziali si concentrano tra Florida, California e i siti di lancio cinesi di Jiuquan, delineando un di competizione tecnologica e consolidamento delle costellazioni satellitari. Il primo impegno della settimana riguarda SpaceX, che martedì 14 aprile alle ore 07:59 UTC farà staccare il Falcon 9 dal complesso di lancio SLC-40 della Stazione della Forza Spaziale Cape Canaveral, in Florida. L’obiettivo è il posizionamento di 29 nuovi satelliti Starlink in un’orbita con inclinazione di 53,16 gradi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corsa allo spazio: SpaceX e Blue Origin accelerano la sfida globale

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