La coppia che ha rubato 2 milioni di euro in monetine

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia ha rubato circa 2 milioni di euro in monetine, accumulando sedici tonnellate di monete. L’episodio è avvenuto a Kempten, nell’Algovia bavarese, dove il furto ha colpito un ordine teutonico. La rapina ha portato via una grande quantità di monete, lasciando la comunità e le forze dell’ordine sorprese per la quantità di denaro sottratto. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e recuperare il bottino.

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C’è qualcosa di profondamente inarrestabile e ancestrale, nel racconto che arriva in questi giorni da Kempten, placida sentinella dell’Algovia bavarese, dove l’ordine teutonico si è improvvisamente scoperto vulnerabile sotto il peso – letterale e metaforico – di sedici tonnellate di monetine. È l’impossibilità umana di resistere alla tentazione. Non cercate il glamour delle rapine a Place Vendôme, non inseguite il brivido digitale dei pirati del bitcoin o le architetture sofisticate dei paradisi fiscali. Qui la cronaca si fa materia bruta, metallo che stride, polvere di strada e uffici comunali. Qui il delitto ha il suono sordo dei due euro che cadono in un sacco di juta e il ritmo lento di una goccia che, anno dopo anno, scava un buco nel bilancio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la coppia che ha rubato 2 milioni di euro in monetine
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