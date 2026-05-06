Rubare quasi due milioni di euro in monetine

Una coppia in Germania ha sottratto quasi due milioni di euro in monete prelevandole dai parchimetri. Per un arco di dieci anni, è riuscita a portare via le monetine senza essere scoperta. Le autorità hanno avviato un’indagine dopo aver scoperto il furto ripetuto, che ha coinvolto diversi impianti di pagamento automatico sparsi nella regione. La coppia è stata identificata e accusata di furto aggravato.

Martedì un quarantenne tedesco si è dichiarato colpevole di aver rubato quasi due milioni di euro con la complicità della moglie, nel giro di una decina d’anni. A Kempten, una città da 70mila abitanti della Baviera, il caso è diventato uno scandalo piuttosto discusso: lui è un ex dipendente comunale ed è riuscito ad appropriarsi di tutto quel denaro prelevandolo moneta dopo moneta dai parchimetri della città, senza che nessuno sospettasse niente. Come è prassi nei procedimenti giudiziari in Germania, l’identità dell’uomo e della moglie 39enne non è stata resa nota. Ora rischiano fino a dieci anni di carcere. Il furto è stato scoperto lo scorso autunno, dopo che la banca della coppia aveva segnalato un possibile caso di riciclaggio di denaro, in seguito ai versamenti ricorrenti di monete.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Rubare quasi due milioni di euro in monetine Notizie correlate Leggi anche: Quasi due milioni di euro per l'ultimo tratto della ciclabile di Roncadello: sarà lunga 1,3 chilometri Nuova truffa sul superbonus edilizio scoperta dalla Finanza, crediti d'imposta indebiti per quasi due milioni di euroLe indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Patti e coordinate dalla procura del comprensorio hanno portato alla denuncia di cinque... Panoramica sull’argomento Si parla di: Rubare quasi due milioni di euro in monetine; Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino. Il video della rapina lampo in gioielleria, rubati due milioni in preziosi in meno di due minutiIn meno di due minuti sono riusciti a rubare gioielli dal valore stimato di 2 milioni di dollari. Accade in una gioielleria a Kuala Lumpur, la capitale della Malesia. In pochi minuti i ladri hanno sva ... blitzquotidiano.it