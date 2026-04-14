Una rete di frodi legata ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Macerata, con il supporto della Procura europea di Bologna. Le indagini hanno portato all’identificazione di un sistema illecito che ha sottratto circa 3,4 milioni di euro dai fondi pubblici destinati a progetti di rilievo nazionale. Sono in corso verifiche per chiarire le responsabilità e individuare eventuali altri coinvolti.

Un sistema di frodi che ha sottratto circa 3,4 milioni di euro ai fondi pubblici è stato smascherato dalla Guardia di Finanza di Macerata, grazie alla coordinazione della Procura europea di Bologna. L’operazione ha colpito un gruppo composto da professionisti, imprenditori e prestanome operanti tra le regioni Marche ed Emilia-Romagna, capaci di manipolare le procedure per l’accesso ai finanziamenti del PNRR e alle risorse destinate al sostegno durante l’emergenza sanitaria. Il meccanismo delle società fantasma e la falsificazione dei bilanci. Le indagini hanno rivelato come il sodalizio criminale abbia utilizzato sette diverse entità societarie per drenare risorse pubbliche tra il 2020 e il 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode PNRR: smascherato il clan che ha rubato 3,4 milioni di euro

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