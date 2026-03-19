Durante i campionati italiani di taekwondo per la categoria junior con cinture nere, la giovane atleta Viola Coppari si è distinta conquistando la medaglia d’argento. La competizione si è svolta con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, e il Fight club Apiro ha raccolto complessivamente 15 medaglie tra le varie tappe di questa stagione.

Il Fight club Apiro colleziona medaglie. Dopo le 11 conquistate all’interregionale di Perugia, e le 4 ottenute a Busto Arsizio, ecco l’ argento con cui è stata premiata Viola Coppari che ai campionati junior cinture nere 2026 si è laureata vice campione nazionale di taekwondo. Quasi 400 sono stati i partecipanti alla competizione disputata ad Anzio dove, dopo settimane d’intensa preparazione, Coppari si è classificata al secondo posto assoluto. "È stata – ha sottolineato Gianni Federici istruttore del Fight club, che ha guidato la rappresentativa apirana – una manifestazione intensa e di alto livello tecnico. Questo è il risultato del grande lavoro effettuato dallo staff del club, una realtà in continua crescita impegnata nel settore delle arti marziali". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Taekwondo, torneo junior cinture nere. La giovanissima Coppari vince l’argento ai tricolori

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