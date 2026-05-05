Durante lo scorso fine settimana, ai Campionati Italiani Cadetti A1 di Judo svoltisi ad Ancona, Marta Zaffagnini, atleta del Judo Faenza, ha ottenuto una medaglia di bronzo. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani judoka provenienti da diverse regioni italiane. La medaglia rappresenta un risultato di rilievo per l’atleta e per la società sportiva di appartenenza.

Marta Zaffagnini, atleta del Judo Faenza, conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti A1, disputatisi ad Ancona nello scorso fine settimana. Una manifestazione riservata ai judoka Under 18 che ha visto la partecipazione di quattrocento atleti provenienti da tutta Italia. Zaffagnini ha vinto cinque incontri per ippon, il ko tecnico del judo. Dopo il successo nei sedicesimi contro Iozia, la giovane faentina ha firmato l’impresa degli ottavi superando la testa di serie numero quattro Lammoglia. Fermata nei quarti di finale da Scarso, che chiuderà poi al secondo posto della categoria, non si è arresa e nei recuperi ha battuto Serafini, Stallone e Pasca, conquistando così la medaglia di bronzo nella categoria -63 kg.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marta, splendido bronzo ai tricolori cadetti di Judo

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