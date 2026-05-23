La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Cagliari in diretta | PM Live

Alle 14:00, a Milanello, si è svolta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Cagliari. L’allenatore ha risposto alle domande sui cambiamenti in formazione e sulla condizione dei giocatori. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali infortuni o assenze. La partita è prevista domani, con Allegri che ha commentato brevemente le strategie di gara. Nessun dettaglio sui piani specifici o sulle scelte tecniche.

Due sconfitte pesanti nelle ultime partite di Serie A per il Milan: il Diavolo aveva perso malamente contro l'Udinese e in trasferta contro il Sassuolo. Due partite, zero gol fatti e 5 subiti da parte dei rossoneri, con zero punti conquistati. Un bottino amaro per la squadra di Allegri che arrivava nella trasferta contro il Genoa con un peso importante. Il Milan ha risposto alla grande vincendo per 2-1 e avvicinandosi al traguarda stagionale: manca una vittoria per avere la certezza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Manca una partita al termine del campionato di Serie A 2025-26, e al Milan serve una sola vittoria per la matematica certezza di giocare la Champions League, questo a prescindere dai risultati di Romo, Como e Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Conferenza Stampa | Allegri su : Partita bella, da vincere

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