La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Torino in diretta | Live Pm

Alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, Massimiliano Allegri ha tenuto una conferenza stampa in vista della partita tra Milan e Torino. Ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alla formazione, alle strategie e alle condizioni della squadra. L’evento è stato trasmesso in diretta, permettendo di seguire in tempo reale le sue dichiarazioni.

Archiviata la sconfitta contro la Lazio con il gol di Isaksen su errore di Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a tornare alla vittoria per la zona Champions League e per tenere un minimo vive le speranze Scudetto. Domani, sabato 21 marzo, alle ore 18:00, i rossoneri saranno di scena allo 'Stadio San Siro' di Milano contro il Torino di D'Aversa. Una sfida importante: il Diavolo non deve praticamente più sbagliare per non farsi risucchiare dalla lotta al quarto posto. Attualmente, il Milan è secondo in classifica, a quota 60 punti, a 8 punti di distanza dalla capolista Inter e 7 punti sopra la Juventus che al momento occupa il quinto posto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Torino in diretta | Live Pm Articoli correlati La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Parma in diretta | LIVE PMArchiviato il pareggio interno (1-1) contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un'altra partita molto importante per la... La conferenza stampa di Allegri pre Lazio-Milan in diretta | Live PmArchiviata la vittoria nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a dare continuità per la zona... Conferenza Stampa | Massimiliano Allegri | Juve-Milan Aggiornamenti e notizie su La conferenza stampa di Allegri pre... Temi più discussi: Incontro per i media con il tecnico D'Aversa; Conferenza Stampa Allegri in Diretta Streaming | DAZN IT; Gli arbitri della 30ª giornata: Fiorentina-Inter a Colombo, per Milan-Torino c'è Fourneau; Milan-Torino dove vederla in TV e streaming, orario inedito: le opzioni. Torino, oggi la conferenza stampa di D'Aversa alla vigilia della partita contro il MilanSul sito ufficiale del Torino si legge che Oggi, venerdì 20 marzo, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l'incontro per i media con ... milannews.it Verso Milan-Torino, oggi alle 12 la conferenza stampa di AllegriOggi, giorno di vigilia di Milan-Torino, gara valida per la 30^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro i granta: ... milannews.it La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Torino. Seguila con noi in LIVE. #milan #SempreMilan #MilanTorino #SerieA - facebook.com facebook Dal trasferimento di #Ricci ai ricordi di #DAversa: tutti gli ex di #MilanTorino Ecco chi sono gli ex attuali di questo match valido per il 30° turno di #SerieA #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com