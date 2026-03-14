La conferenza stampa di Allegri pre Lazio-Milan in diretta | Live Pm

Alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, l’allenatore del Milan ha tenuto una conferenza stampa in vista della partita contro la Lazio. Durante l'incontro, ha risposto a domande sui giocatori disponibili, sui programmi della squadra e sulle prossime sfide di campionato. La conferenza è stata trasmessa in diretta e ha coinvolto anche altri membri dello staff tecnico.

Archiviata la vittoria nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a dare continuità per la zona Champions League e per il sogno Scudetto. Domani, domenica 15 marzo, alle ore 20:45, i rossoneri saranno di scena allo 'Stadio Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una sfida importante: il Diavolo non deve praticamente più sbagliare se vorrà dare filo da torcere all'Inter capolista che ha sette punti di vantaggio. Attualmente, il Milan è secondo in classifica, a quota 60 punti, a 7 punti di distanza dalla capolista Inter e 9 punti sopra il Como e la Roma che al momento occupano il quarto e il quinto posto a pari punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La conferenza stampa di Allegri pre Lazio-Milan in diretta | Live Pm Articoli correlati La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Parma in diretta | LIVE PMArchiviato il pareggio interno (1-1) contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un'altra partita molto importante per la... La conferenza stampa di Allegri pre derby Milan-Inter in diretta | Live PmArchiviata la vittoria esterno (2-o) contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a una delle partite più importanti della... RIVINCITA LAZIO Milan sotto esame all’Olimpico | Anteprima di Lazio vs MILAN Tutto quello che riguarda La conferenza stampa di Allegri pre... Temi più discussi: Serie A Enilive | Lazio-Milan, la conferenza stampa di mister Sarri; Lazio-Milan, la conferenza stampa di Sarri: ecco quando e come seguirla; Lazio, Sarri in conferenza stampa: ecco quando; Conferenza Stampa Allegri in Diretta Streaming | DAZN IT. Vigilia di Lazio-Milan: quando e dove vedere la conferenza di AllegriQuest'oggi è il giorno di vigilia di Lazio-Milan, gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, come di consueto, interverrà in conferenza stampa per presentar ... msn.com MN - Verso Lazio-Milan: domani alle 12 la conferenza stampa di AllegriDomani, giorno di vigilia di Lazio-Milan, gara valida per la 29^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro i biancocelesti: ... milannews.it Alla vigilia di Lazio-Milan, Ardon Jashari sembra essere il favorito su Samuele Ricci nel ruolo di vice Rabiot, assente per squalifica È duello per quella maglia #jashari #ricci #milanpress x.com LAZIO-MILAN 21/22 | IL GOL SCUDETTO DI SANDRO TONALI ALL’ULTIMO RESPIRO #RoadToLazioMilan - facebook.com facebook