Il 23 maggio 2026 si è conclusa l’ottava stagione dei Venerdì d’Eresia a San Piero a Sieve. L’ultimo incontro ha avuto come titolo “Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali”. La serata ha visto la partecipazione di relatori e pubblico, con discussioni incentrate sulle sfide e le dinamiche dei sistemi complessi. L’evento si è svolto presso una sede locale, chiudendo così il ciclo di incontri di quest’anno.

Scarperia e San Piero (Firenze), 23 maggio 2026 – Si avvia alla chiusura l’ottava stagione dei Venerdì d’Eresia, che termina il 23 maggio con il convegno dal titolo “Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali”. Nel corso del quale saranno presentati due volumi che affrontano il tema della gestione della complessità nei sistemi organizzativi e sanitari. L’appuntamento è alle ore 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero a Sieve. I libri che saranno presentati sono “ La varietà necessaria del potere” di Eugenio Bastianon e Alberto Felice De Toni e il volume “ Complessità e libertà nei sistemi sanitari” a cura di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La complessità dei sistemi economici, sociali e sanitari. Una serata a San Piero a Sieve

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