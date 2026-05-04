San Marco Avenza corsara a San Piero a Sieve

Da lanazione.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una partita valida per il campionato, la squadra di San Marco Avenza ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro San Piero a Sieve. Durante il match, sono stati sostituiti alcuni giocatori, tra cui Martini e Cassai. I marcatori sono stati segnati da Becchi, Frilli e Iaquinandi, quest’ultimo al 61’. La partita si è svolta sul campo di San Piero a Sieve, con alcune modifiche nella formazione iniziale.

sanpiero a sieve 0 san marco avenza 3 SAN PIERO A SIEVE: Becchi, Frilli, Iaquinandi (61’ Bonifazi), Pozzi, Martini (61’ Baluganti), Bencini, Cassai S. (61’ Maenza), Barzagli, Ciari (71’ Susini), Angiolini (66’ Maio), Cassai N. A disp. Romei, Galeotti R., Fedele, Galeotti N. All. Signorini. SAN MARCO AVENZA: Cozzolino, Bonuccelli, Gambogi, Bondielli (80’ Martinelli), Pasquini T., Granai M., Lazzini, Verona (74’ Michelucci), Benlamrabet (87’ Guglielmi), Benedetti, Granai L. A disp. Arrighi, Costi, Gentile, Rizzari, Rizzo, Pasquini E. All. Bonini (squalificato, in panchina Caldi). Arbitro: Rinaldi di Empoli (Seneviratna di Pontedera e De Matteis di Empoli).🔗 Leggi su Lanazione.it

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