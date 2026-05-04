San Marco Avenza corsara a San Piero a Sieve

In una partita valida per il campionato, la squadra di San Marco Avenza ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro San Piero a Sieve. Durante il match, sono stati sostituiti alcuni giocatori, tra cui Martini e Cassai. I marcatori sono stati segnati da Becchi, Frilli e Iaquinandi, quest’ultimo al 61’. La partita si è svolta sul campo di San Piero a Sieve, con alcune modifiche nella formazione iniziale.

sanpiero a sieve 0 san marco avenza 3 SAN PIERO A SIEVE: Becchi, Frilli, Iaquinandi (61’ Bonifazi), Pozzi, Martini (61’ Baluganti), Bencini, Cassai S. (61’ Maenza), Barzagli, Ciari (71’ Susini), Angiolini (66’ Maio), Cassai N. A disp. Romei, Galeotti R., Fedele, Galeotti N. All. Signorini. SAN MARCO AVENZA: Cozzolino, Bonuccelli, Gambogi, Bondielli (80’ Martinelli), Pasquini T., Granai M., Lazzini, Verona (74’ Michelucci), Benlamrabet (87’ Guglielmi), Benedetti, Granai L. A disp. Arrighi, Costi, Gentile, Rizzari, Rizzo, Pasquini E. All. Bonini (squalificato, in panchina Caldi). Arbitro: Rinaldi di Empoli (Seneviratna di Pontedera e De Matteis di Empoli).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Marco Avenza corsara a San Piero a Sieve Notizie correlate San Marco Avenza, sfida decisiva a Sieve per restare in categoria? Cosa scoprirai Come potrà la San Marco Avenza evitare la retrocessione domenica? Quale ruolo giocherà il centenario nel morale del gruppo di... Leggi anche: San Marco, una sfida batticuore. A San Piero a Sieve l’ultimo appello Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: La Domenica di Promozione: Lampo in Eccellenza, Cerbaia ai playout per un punto!. San Marco, una sfida batticuore. A San Piero a Sieve l’ultimo appelloLa San Marco Avenza si gioca la stagione a San Piero a Sieve. Oggi, alle 16, allo stadio ’Alessia Ballini’, i rossoblù hanno un solo risultato su tre per conquistare la salvezza in Promozione dopo un ... sport.quotidiano.net Calcio Promozione San Marco, playout in salita. Rossoblù obbligati a battere il San Piero a SieveLa San Marco Avenza si giocherà domenica a San Piero a Sieve la permanenza nel campionato di Promozione Toscana. sport.quotidiano.net