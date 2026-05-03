San Marco una sfida batticuore A San Piero a Sieve l’ultimo appello

Oggi alle 16 allo stadio ’Alessia Ballini’ si gioca una partita decisiva per la salvezza della San Marco Avenza, impegnata a San Piero a Sieve. I rossoblù, reduci da un campionato difficile, devono ottenere almeno un punto per mantenere le speranze di restare in Promozione. La sfida rappresenta l’ultimo tentativo di evitare la retrocessione in una stagione che si è rivelata complicata.

La San Marco Avenza si gioca la stagione a San Piero a Sieve. Oggi, alle 16, allo stadio ’Alessia Ballini’, i rossoblù hanno un solo risultato su tre per conquistare la salvezza in Promozione dopo un campionato travagliato. Il terz’ultimo posto con 26 punti degli uomini di Luca Bonini (oggi squalificato e in tribuna) impone infatti che, in caso di parità anche dopo i supplementari, passi la meglio classificata. E sono i mugellani che hanno chiuso a quota 28 e possono contare anche sul fattore campo. Nella regular season, la sfida dell’8 febbraio in terra fiorentina si era chiusa sull’1-1 (vantaggio di Angiolini, pari di Granai), mentre all’andata al ’Deste’ vinsero gli avenzini 1-0 con Benedetti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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