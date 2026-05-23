La complessità clinica dell' artrite psoriasica una lectio magistrali all' università di Palermo

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un convegno nazionale, una professoressa di reumatologia ha affermato che l’artrite psoriasica è una malattia complessa. La docente ha illustrato le caratteristiche cliniche e le difficoltà nella gestione del disturbo, sottolineando la sua natura multifattoriale. L’evento si è svolto presso un’università siciliana, coinvolgendo specialisti e ricercatori nel campo della reumatologia. La conferenza ha approfondito aspetti diagnostici e terapeutici legati alla patologia.

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Dalla lectio magistralis della professoressa Giuliana Guggino, ordinario di Reumatologia all’Università degli Studi di Palermo, all’interno del nono convegno nazionale Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae “Complessità clinica e assistenziale", è emerso che l’artrite psoriasica è una malattia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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