La complessità clinica dell' artrite psoriasica una lectio magistrali all' università di Palermo
Durante un convegno nazionale, una professoressa di reumatologia ha affermato che l’artrite psoriasica è una malattia complessa. La docente ha illustrato le caratteristiche cliniche e le difficoltà nella gestione del disturbo, sottolineando la sua natura multifattoriale. L’evento si è svolto presso un’università siciliana, coinvolgendo specialisti e ricercatori nel campo della reumatologia. La conferenza ha approfondito aspetti diagnostici e terapeutici legati alla patologia.
Dalla lectio magistralis della professoressa Giuliana Guggino, ordinario di Reumatologia all’Università degli Studi di Palermo, all’interno del nono convegno nazionale Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae “Complessità clinica e assistenziale", è emerso che l’artrite psoriasica è una malattia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Artrite Psoriasica
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