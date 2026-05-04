Università Salerno celebra la Giornata dell’Europa con una Lectio Magistralis di Giovanni Moro

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 11.00, presso l’Aula Pecoraro dell’Università di Salerno, si tiene una Lectio Magistralis di Giovanni Moro in occasione della Giornata dell’Europa. L’evento è organizzato dal Center for European Studies dell’ateneo ed è dedicato alla celebrazione dell’Europe Day. La manifestazione coinvolge studenti e docenti e si svolge in un contesto accademico dedicato ai temi europei.

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 11.00 presso l’Aula Pecoraro, il Center for European Studies dell’Università degli Studi di Salerno celebra l’Europe Day. L’evento di ateneo, giunto alla sua dodicesima edizione, si ispira ai principi cardine dell’Unione Europea di pace, solidarietà, sicurezza e coesione. Ad arricchire la giornata anche la presenza straordinaria di Giovanni Moro, docente alla Sapienza Università di Roma e figlio dello statista Aldo Moro, che terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Identità europea e pratiche di cittadinanza”. «L’Europe Day quest’anno ha un significato ancora più forte, perché è il 40º anniversario delle prime...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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