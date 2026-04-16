Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di Siena

Tra fine aprile e inizio maggio, l’Università di Siena organizza gli Open Day dedicati alle lauree magistrali. Durante gli eventi saranno presentati i 38 corsi di laurea di secondo livello, con 16 offerti in lingua inglese e due in modalità mista. Gli incontri coinvolgeranno diverse aree didattiche e permetteranno agli studenti di ottenere informazioni dettagliate sui percorsi formativi disponibili.

Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio le diverse aree didattiche dell’Università di Siena proporranno una serie di incontri, gli Open Day delle lauree magistrali, per presentare i 38 corsi di laurea di secondo livello, di cui 16 percorsi erogati in lingua inglese e due in modalità mista.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Orientamento universitario: una open week dedicata alle lauree magistraliFirenze, 8 aprile 2026 – Un’occasione preziosa per proseguire gli studi in modo mirato. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di Siena; Open Day 2026: scopri la Statale; Prevenzione, l'open day itinerante dell'Asp fa tappa a Carini; Sito Istituzionale | CIE, open day 18 e 19 aprile. Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di SienaSIENA E AREZZO. Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio le diverse aree didattiche dell’Università di Siena proporranno una serie di incontri, gli Open Incontri a Siena e ad Arezzo fra fine aprile ... ilcittadinoonline.it ITS Marco Polo Academy, al via gli open day: lavoro e formazione con il 91% di occupatiVENETO - Dal 20 aprile tornano gli open day dell'ITS Marco Polo Academy, ente formativo veneziano che fa parte dell'Accademia Logistica & Mare. I corsi biennali post-diploma offerti dall'ITS, che ha s ... nordest24.it Ricordiamo l'open day per residenti di sabato 18 Aprile per rinnovo carta d'identità elettronica, in vista della scadenza di tutte le carta d'identità cartacee a partire dal 3 agosto 2026. Tutte le info nell'infografica. #sancesareo #openday #cie - facebook.com facebook Open day ITS Agro a Roma il 18 aprile: una mattinata per conoscere i corsi post diploma tra verde, impresa e valorizzazione agroalimentare ift.tt/mo371Ac x.com