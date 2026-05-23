Le autorità cinesi riconoscono che incentivare le nascite è più complesso che limitarle. Nel 2023, un anno dopo l'inizio del calo demografico, il presidente ha sottolineato la necessità di sviluppare una nuova cultura del matrimonio e della maternità. La popolazione cinese continua a diminuire, mentre le politiche di sostegno alle famiglie sono state ribadite senza risultati evidenti. Le sfide legate alla natalità restano al centro delle discussioni politiche e sociali.

«Compagne, va costruita una nuova cultura del matrimonio e della maternità». Nel 2023, un anno dopo l’inizio del calo della popolazione della Cina, Xi Jinping pronunciò queste parole al Congresso nazionale delle donne cinesi. Un intervento che chiariva già una delle più profonde preoccupazioni strategiche della leadership cinese: la crisi demografica. Dopo decenni trascorsi a limitare le nascite attraverso la politica del figlio unico, Pechino si è ritrovata improvvisamente a fare i conti con il problema opposto: sempre meno bambini, sempre meno matrimoni e una società che invecchia a ritmi tali da minacciare crescita economica, sistema pensionistico e modello di sviluppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Cina scopre che spingere le nascite è più difficile che limitarle

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