Più anziani meno nascite più fragilità | ecco le sfide che attendono l’Azienda ospedaliera

Un mese di ascolto, studio e osservazione ha preceduto la presentazione della nuova strategia da parte del direttore generale di un’azienda ospedaliera. Nel suo primo intervento ufficiale, ha illustrato i principali punti di attenzione, evidenziando come l’invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite e l’aumento delle fragilità siano le sfide principali da affrontare. La documentazione e le analisi raccolte nel periodo di avvio hanno costituito la base per la pianificazione futura.

Un mese di ascolto, studio e osservazione, prima di prendere in mano la rotta. È da qui che Paolo Fortuna ha scelto di partire nel suo primo vero discorso programmatico da direttore generale dell’Azienda ospedaliera, presentando oggi, lunedì 13 aprile, la nuova direzione strategica. Il tono.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Cina, meno nascite, più decessi ed emigrati: toh, stanno sparendoSecondo il «World Economic Outlook», pubblicato ieri dal Fondo monetario internazionale, l’economia della Repubblica Popolare Cinese crescerà del... Varese: più nascite, meno opere. La sfida demografica di BoldettiVarese affronta una sfida demografica che trascende la semplice amministrazione locale, come evidenziato dal consigliere Luca Boldetti, il quale...