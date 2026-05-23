La Cedu archivia il caso sull'eredità Gucci la figlia | Chi ha ucciso ha incassato chi ha perso il padre ha pagato

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso delle due figlie di un noto imprenditore contro l'Italia. Le donne avevano contestato una condanna che le obbligava a rispettare un accordo di divorzio firmato con l'ex moglie del padre, deceduto anni fa. La decisione è definitiva e non ammette ulteriori impugnative. La figlia del defunto ha commentato che chi ha ucciso ha incassato, mentre chi ha perso il padre ha pagato.

La Cedu ha deciso di non accogliere il ricorso delle figlie di Maurizio Gucci contro l'Italia in merito alla loro condanna di dover rispettare l'accordo post divorzio firmato dall'imprenditore e l'ex moglie Patrizia Reggani. "Firmato sotto minaccia davanti a una sentenza che non avrebbe mai dovuto esistere", ha commentato la figlia Allegra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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