Un candidato sindaco senza partiti ha annunciato la propria candidatura a Salerno, dichiarando che i cittadini dovrebbero ringraziarlo. La campagna elettorale si presenta con un tono deciso e senza alleanze ufficiali. Non sono stati comunicati dettagli su programmi o sostegni politici, mentre il candidato si è concentrato sul proprio ruolo e sulla propria azione passata. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali opposizioni o altri candidati in corsa.

Si è candidato sindaco senza partiti a sostegno, dice che i salernitani dovrebbero ringraziarlo e ha dato degli analfabeti ad alcuni avversari, ma suonare arrogante è parte del piano Il 24 e il 25 maggio si vota per le elezioni amministrative in molti comuni italiani tra cui Salerno, dove si è candidato a sindaco Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania per il Partito Democratico. De Luca è già stato sindaco di Salerno altre quattro volte tra il 1993 e il 2015, prima di ottenere una certa notorietà durante i due mandati come governatore di regione. Negli ultimi mesi De Luca ha basato la sua campagna elettorale su questi precedenti e su una presentazione molto carismatica di sé, facendo a meno di simboli di partito e del sostegno esplicito di leader nazionali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La campagna elettorale spavalda di Vincenzo De Luca a Salerno

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