Salerno la sfida di Vincenzo De Luca e Gherardo Maria Marenghi

A Salerno si avvicinano le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, attese con grande interesse dai partiti politici della regione. La competizione si concentra sulla figura di Vincenzo De Luca e su Gherardo Maria Marenghi, due protagonisti che rappresentano le principali fazioni in campo. Le elezioni sono considerate tra le più importanti in Campania, attirando l’attenzione di diverse forze politiche e cittadini. La campagna elettorale si sta intensificando in vista della data stabilita per il voto.

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Tempo di lettura: 2 minuti In Campania le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Salerno sono sicuramente quelle più attenzionate dai partiti. In gioco, infatti, oltre alla fascia tricolore, potrebbe esserci la tenuta degli equilibri nati dal trionfo in Regione Campania di Roberto Fico che devono fare i conti con il ritorno sulla scena cittadina di Vincenzo De Luca. L’ex presidente della giunta regionale, che prova a conquistare per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guida una coalizione formata da 7 liste, cinque civiche e due di partito (Psi e Davvero). In campo non ci sarà il simbolo del Pd che, tuttavia, sosterrà l’ex governatore schierando molti dei suoi esponenti nelle storiche civiche d’ispirazione deluchiana e nella lista “A Testa Alta”, presente anche in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, la sfida di Vincenzo De Luca e Gherardo Maria Marenghi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni comunali a Salerno: conferenza stampa candidatura a sindaco Gherardo Maria MarenghiSi terrà sabato 4 aprile, alle ore 10:30, presso la Sala Moka di Corso Vittorio Emanuele 108, a Salerno, la conferenza stampa di presentazione della... Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. De Luca a Salerno fa saltare il campo largo: vuole tornare sindaco per la quinta voltaOtto candidati sindaco nella città di Salerno, che va alle urne con un anno di anticipo dopo le dimissioni di Enzo Napoli. Confermato il ritorno di Vincenzo De Luca, che per la quinta volta tenta di ... napoli.repubblica.it A Salerno otto candidati sindaci, De Luca ci riprova ancoraSono state presentate 21 liste per le elezioni amministrative al Comune di Salerno. Ben otto i candidati sindaco che si contenderanno la fascia tricolore in una sfida che avrà un significato politico ... ansa.it