Elezioni amministrative Cammarota apre la sua campagna elettorale con Vincenzo De Luca

Domani alle 18:30, Antonio Cammarota, ex presidente della Commissione Trasparenza, inaugurerà ufficialmente la campagna elettorale per il Consiglio comunale di Salerno. L'evento si svolgerà in presenza e vedrà come ospite Vincenzo De Luca. La manifestazione rappresenta l'apertura formale della corsa elettorale del candidato, che si svolgerà nei prossimi mesi.

Antonio Cammarota, già presidente della Commissione Trasparenza, aprirà ufficialmente domani, giovedì 23 aprile alle ore 18:30, la propria campagna elettorale per il Consiglio comunale di Salerno. L'evento si svolgerà presso il Polo Nautico di Lungomare Colombo. All’iniziativa prenderanno parte.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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