La Calabria è con chi sceglie la legalità | Cirillo alla premiazione del progetto Liberi di scegliere
Durante la premiazione del progetto “Liberi di scegliere”, il presidente del Consiglio regionale della Calabria ha sottolineato che molte giovani persone hanno partecipato al concorso nazionale. Ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, dedicata alla promozione della legalità e ai valori civici, e ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione giovanile. La cerimonia si è svolta alla vigilia di un momento istituzionale importante.
Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha espresso soddisfazione per la partecipazione di molti giovani al concorso nazionale “Progetto culturale Biesse giustizia e umanità – Liberi di scegliere”, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa alla vigilia del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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