La Calabria è con chi sceglie la legalità | Cirillo alla premiazione del progetto Liberi di scegliere

Notizia in breve

Durante la premiazione del progetto “Liberi di scegliere”, il presidente del Consiglio regionale della Calabria ha sottolineato che molte giovani persone hanno partecipato al concorso nazionale. Ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, dedicata alla promozione della legalità e ai valori civici, e ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione giovanile. La cerimonia si è svolta alla vigilia di un momento istituzionale importante.