Liberi di scegliere | legalità e tutela dei minori al centro dell’incontro in Provincia
Oggi, nella Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza, si è tenuto un incontro intitolato “Liberi di scegliere, dal protocollo alla proposta di Legge”. L’evento si inserisce nel progetto “conCittadini 2025-2026” ed è dedicato ai temi della legalità e della tutela dei minori. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con l’obiettivo di discutere le modalità di intervento e le procedure legali in materia. La discussione ha riguardato principalmente le misure di protezione e i percorsi normativi per i minori coinvolti.
Oggi, lunedì 18 maggio, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza, si è svolto l’incontro “Liberi di scegliere, dal protocollo alla proposta di Legge”, promosso nell’ambito del progetto “conCittadini 2025-2026”. Ospiti dell’iniziativa? Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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