Liberi di scegliere legalità e dibattito nelle scuole

Nelle scuole superiori di Giugliano si è svolta una serie di incontri intitolata “Libero di scegliere”, dedicata alla discussione sui temi della legalità e delle decisioni di vita. Gli studenti e le studentesse hanno partecipato a dialoghi su come le scelte personali possano influenzare il proprio percorso e il rispetto delle norme. L’iniziativa ha coinvolto numerosi istituti, offrendo uno spazio di confronto su questi argomenti.

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“Libero di scegliere” la serie di incontri negli istituti superiori di Giugliano in cui studenti e studentesse hanno partecipato al tema della legalità, delle scelte della vita e dell’importanza di intraprendere percorsi che non mettano a rischio la vita. Questa mattina la proiezione del film che racconta la storia vera del giudice Marco Lo Bianco. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Liberi di scegliere”, legalità e dibattito nelle scuole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Liberi di scegliere, legalità e dibattito nelle scuole Notizie correlate La Polizia porta il progetto “Pretendiamo legalità” nelle scuoleGli agenti hanno affrontato con gli studenti tematiche di stretta attualità relative alla sicurezza on line e cyberbullismo, inclusione e parità,... Asti, magistrati e avvocati nelle scuole: la sfida della legalità? Cosa sapere Magistrati e avvocati di Asti hanno concluso il ciclo formativo nelle scuole il 24 aprile. Argomenti più discussi: Mafia, Schifani: La legge Liberi di scegliere modello di intervento per una Sicilia che non si rassegna; Liberi di scegliere, la legge che punta a strappare i giovani alla mafia; Mafia, Schifani: Con Liberi di Scegliere costruiamo una Sicilia che non si rassegna; Legge Liberi di scegliere in Sicilia,Schifani Sottrarre minori a delinquenza. Vogliamo costruire una #Sicilia in cui nessun ragazzo sia costretto a scegliere tra legalità e sopravvivenza. Lo ha detto il presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani, intervenendo all’evento Liberi di Scegliere a #Catania Leggi regione.sici x.com Fidandosi dell'esperto - reddit.com reddit Mafia, Schifani Legge ‘Liberi di scegliere’ per una Sicilia che non si rassegnaCosì all'evento Liberi di Scegliere. Tutti uniti per i minori: la legge che cambia i destini ... msn.com