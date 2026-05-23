La Brianza si mobilità per comprare il macchinario che esegue le biopsie impossibili

Notizia in breve

In Brianza si sta organizzando una raccolta fondi per acquistare un nuovo macchinario di ultima generazione destinato alle biopsie. Questo strumento permette di eseguire diagnosi più tempestive e accurate, facilitando l’individuazione precoce di tumori. La disponibilità di tale tecnologia potrebbe migliorare significativamente le possibilità di cura, riducendo i tempi di diagnosi e aumentando le probabilità di intervento efficace. La richiesta di finanziamenti mira a garantire l’acquisto di questa apparecchiatura per le strutture sanitarie locali.