La Brianza si mobilità per comprare il macchinario che esegue le biopsie impossibili
In Brianza si sta organizzando una raccolta fondi per acquistare un nuovo macchinario di ultima generazione destinato alle biopsie. Questo strumento permette di eseguire diagnosi più tempestive e accurate, facilitando l’individuazione precoce di tumori. La disponibilità di tale tecnologia potrebbe migliorare significativamente le possibilità di cura, riducendo i tempi di diagnosi e aumentando le probabilità di intervento efficace. La richiesta di finanziamenti mira a garantire l’acquisto di questa apparecchiatura per le strutture sanitarie locali.
Un macchinario per salvare migliaia di vita. Uno strumento di ultima generazione che garantirà quella diagnosi precoce indispensabile per individuare tempestivamente il tumore così da agire con rapidità. Salvando vite. Chi organizza la raccolta fondiServono 180mila euro per acquistare questo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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